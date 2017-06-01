Создать коммерческое предложение.

4+0 или 4+4 тест: Организованное Легальное Сообщество ПАО "Милитари айти корпорейшн" https://vk.com/militcorp руководитель департамента Толстых Олег Всеволодович +тел +емейл + лого плачу 500р - ЯД/Киви
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать красивое и креативное кп. Имеется текст и картинка для кп.
- Похожие заказы
- $9Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Необходимо сверстать евробуклет и подготовить для типографии. Текст и картинки предоставим.Завершен7 лет назад
- $10
Требуется двусторонний макет скидочной карточки под печать. Формат пластиковой карты. Есть прототип, макет делателен в InDesign, но можно в Illustrator. Бюджет небольшой, но предполагается последующее сотрудничество.Завершен7 лет назад
Дизайн визиток: logo-black-orange.ai - логотип. Текст на визитках: [b]Oleksii Steklov[/b] CEO +48 884 990 764 salesdrive.pl [email protected] Adgar Park West Al. Jerozolimskie 181B 02-222 WarszawaЗавершен7 лет назад
- $5
Нужен нормальный мокап книги по примеру качества как здесь - https://blog.ingate.ru/books/ Не толстая, не кирпич, достойный, красивый мокап - книга не обязательно может быть развернута, может быть и прямо, но чтобы было видно, что это ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно внести правки в брошюру: https://drive.google.com/open?id=0BzwEthN4GaTwRmxGWE15S0Rac0k 1) На обложке меняем картинку, берем новую с сайта Меняем цвет серой полосы, на идентичный сайту цвет и идентичнойпрозрачности (по крайней мере так должно быть в версии для pdf рассылки) Название с логотипом ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно с PDF файла экспортировать в InDesign с полным представлением макета (типографии), так чтобы все было сделано в соответствии с примером. Окончательную работу сдать в высоком качестве. Файл прикрепил. Исполнитель будет выбираться по оптимальней цене. При ...Завершен7 лет назад
Добрый день, Нужна помощь в создании каталога. Можно сказать дополнить существующий и разместить дополнительную техническую информацию о продуктах. Предоставлю текст и таблизы, его надо разложить в каталог. Пример как будет предоставлена информация пристегнута. Всего будет 23 продукта. Просьба ...Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать красивый прайс-лист по нашему макету. Макет сделан в экселе, подцепляю к письму. Необходимо сделать его визуально приятным и привлекательным и легко воспринимаемым. Сделать можно в экселе, можно в corel Draw. Расположение товаров и ...Завершен7 лет назад
Требуется сделать брошюру формата А5 с разворотом (чтобы складывалась, в развернутом состоянии А4 выходит). Три основных цвета. Фирменный стиль компании имеется, логотипы, слоган, подложку фирменного стиля предоставим. Текст, который нужно вставить уже тоже готов. Последнюю страницу ...Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт6 лет назад