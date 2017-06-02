Сделать дизайн рекламной брошюры А4

Открытка, примерный размер – С5. Формат – PSD. Нужно подготовить файл к печати, на выходе должен быть готовый PDF. В предложении просьба указывать сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн рекламной брошюры компании. Формат: А4, сложенный втрое. ТЗ с текстами предоставлю.
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