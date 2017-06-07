Сверстать открытку к печати.

Верстка полиграфииЗавершен8 заявок199 просмотров
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Открытка, примерный размер – С5.

Формат – PSD.

Нужно подготовить файл к печати, на выходе должен быть готовый PDF.

В предложении просьба указывать сроки и стоимость. 

7 лет назад
vitalikroslakov
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$5
1 день
Быстро, профессионально, спасибо.
Все отлично!