Нужно сделать инвест-предложение системы BarterCoin на 8 полос для печати в типографии. Брощюра будет вручаться лично инвесторам. Работать буду с тем кто предложит объективно невысокую цену. пример образный того что нужно - в аттаче
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Плакат с товарами. Весь дизайн набросан в джипеге, по сути собрать все в кореле и еще немного причесать несколько моментов.
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