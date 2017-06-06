Плакат

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Плакат с товарами. Весь дизайн набросан в джипеге, по сути собрать все в кореле и еще немного причесать несколько моментов.

7 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад