Сделать макет для полиграфической печати

Есть нестандартный длинный горизонтальный список вех Библейской истории. Нужно его подготовить для печати. В итоге это должен быть своеобразный свиток, либо гармошка для наглядного пособия по изучению Ветхого Завета в Воскресной школе. Выглядит он вот так (часть списка - картинка во вложении). Объем работы можно оценить перейдя по ссылке http://biblezoom.ru/ и отыскав значок часиков на панели инструментов в середине экрана ближе к верху.

Предлагайте сроки и цены!