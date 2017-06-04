Сделать макет для полиграфической печати

Верстка полиграфииЗакрыт7 заявок195 просмотров
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Есть нестандартный длинный горизонтальный список вех Библейской истории. Нужно его подготовить для печати. В итоге это должен быть своеобразный свиток, либо гармошка для наглядного пособия по изучению Ветхого Завета в Воскресной школе. Выглядит он вот так (часть списка - картинка во вложении). Объем работы можно оценить перейдя по ссылке http://biblezoom.ru/ и отыскав значок часиков на панели инструментов в середине экрана ближе к верху.

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7 лет назад
gasminsamler
Светлана 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад