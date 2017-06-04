Изменить дизайн каталога

Требуется сделать дизайн рекламной брошюры компании. Формат: А4, сложенный втрое. ТЗ с текстами предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый каталог на 53 страниц. Нужно изменить ориентацию каталога с альбомной на книжную; дизайн(т.к. дизайн полностью взят у конкурента ООО «ТПК «СЭТ», сайт http://www.svetilniki-opory.com/, который был
моим компаньоном). Добавить два раздела на 2-4 стр. (информацию предоставлю).Сделать так, чтобы клиент, открыв каталог, сделал заказ. Просто,доступно, без заморочек.Наполнение каталога – уличные светильники и опоры к ним.Каталог сделан в программе Publisher 2013.Каталоги наших конкурентов «OPORA ENGINEERING»и «БЛ ТРЕЙД» (также мы являемся их оптовыми покупателями) для меня информативны,
просты в восприятии Ссылки на каталог конкурентов:http://galad.ru/upload/iblock/706/opora_2017.pdfhttp://galad.ru/upload/iblock/45f/GALAD-2017.pdf Ссылка на мой каталог: https://drive.google.com/file/d/0B8j1JmH2vOwPVHlUbXF2ZUFiUnM/view?usp=sharing
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