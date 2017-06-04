Сделать дизайн-макет брощюры на 8 полос

Есть нестандартный длинный горизонтальный список вех Библейской истории. Нужно его подготовить для печати. В итоге это должен быть своеобразный свиток, либо гармошка для наглядного пособия по изучению Ветхого Завета в Воскресной школе. Выглядит он вот ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать инвест-предложение системы BarterCoin на 8 полос для печати в типографии.
Брощюра будет вручаться лично инвесторам.
Работать буду с тем кто предложит объективно невысокую цену.
пример образный того что нужно - в аттаче
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