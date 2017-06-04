Сделать дизайн-макет брощюры на 8 полос

$25
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Нужно сделать инвест-предложение системы BarterCoin на 8 полос для печати в типографии.

Брощюра будет вручаться лично инвесторам.

Работать буду с тем кто предложит объективно невысокую цену.

пример образный того что нужно - в аттаче

7 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)