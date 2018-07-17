Сделать дизайн рекламной брошюры А4 (срочно)

по ссылке исходник прайса [url=https://yadi.sk/d/E_gNWvKa3K9hqR]https://yadi.sk/d/E_gNWvKa3K9hqR[/url] его нужно переверстать так, что бы весь текст был в кривых, а логотип был линком, как на первой странице + САМОЕ ВАЖНОЕ, внести правки из PDF по ссылке: [url=http://files.mail.ru/4F735B2A0A284C6189F074C2C71E6AF9]http://files.mail.ru/4F735B2A0A284C6189F074C2C71E6AF9 [/url] Обязательно в InDesign