Переверстать прайс

$35
Верстка полиграфииЗавершен5 заявок187 просмотров
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по ссылке исходник прайса https://yadi.sk/d/E_gNWvKa3K9hqR 

его нужно переверстать так, что бы весь текст был в кривых, а логотип был линком, как на первой странице

+ САМОЕ ВАЖНОЕ, внести правки из PDF по ссылке:

http://files.mail.ru/4F735B2A0A284C6189F074C2C71E6AF9

Обязательно в InDesign

7 лет назад
motolex
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$35
1 день
Ирина проявила себя как надежный исполнитель, выполнила заказ на профессиональном уровне, качественно и в сроки. Большое спасибо.
Было сделано что просили. Оплата в срок. Рекомендую.
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