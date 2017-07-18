Переверстать прайс

по ссылке исходник прайса https://yadi.sk/d/E_gNWvKa3K9hqR

его нужно переверстать так, что бы весь текст был в кривых, а логотип был линком, как на первой странице

+ САМОЕ ВАЖНОЕ, внести правки из PDF по ссылке:

http://files.mail.ru/4F735B2A0A284C6189F074C2C71E6AF9

Обязательно в InDesign