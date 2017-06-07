Очень срочно нужно сделать сертификат ( до 13 часов) .

$200
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Необходимо разработать сертификат авторизованного дилерского центра для наших дилеров Форд. Язык украинский, формулировка типа: « … авторизованим дилерським

центром Ford Truck по гарантійному ремонту та сервісному обслуговуванню

вантажних автомобілів Ford Trucks виробництва Ford Otosan (Туреччина) на території

України».

Пример турецкого сертификата (правда, по обучению – другого нет) во вложении.

Внизу в сертификате (там где в примере подписи) нужно написать Генеральний директор ТОВ "Сучасні вантажівки", АВТЕК - Кобилінський С.М. и здесь же логотип АВТЕК

Формат - А4

Во вложении - логотипы и пример

Цена - 200 грн

7 лет назад
n_palanskaya
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 года назад