Нужно разработать дизайн буклета формата А4 для частной школы. Было бы вам интересно такое задание? Сколько примерно будет стоить такая работа? Есть подробное ТЗ с макетом от руки в Worksection.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать дизайн брошюры с рецептами
ТЗ здесь
https://www.dropbox.com/sh/5r6tmqr7ub945fo/AABmoiQx422PW_HyhyId20q8a?dl=0
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