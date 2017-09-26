Разработка макета листовки

Верстка полиграфииЗавершен15 заявок270 просмотров
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Добрый день! вообщем нужна продающая ( рекламная листовка).

1) на ней должен быть логотип, 

Ждем Вас по адресу:  ул. Вербовая, 9 

2) Надпись "В продаже всегда"  

- Свежий хлеб

- Выпечка

- Кофе 

3) Часы работы с 09:00 до 22:00 (без выходных) 

обязательно где то написать что "Мы Открылись"

понравилось по стилю http://www.vse-verno.ru/data/pictures/images/nr_b_250517.gif 

4) Предъявителю листовки скидка 10% на весь ассортимент

я так понял это можно уместить на одной стороне.. а на второй стороне можно просто в таком стиле сделать что то https://www.google.ru/imgres?imgurl=https://pp.userapi.com/c633317/v633317667/a121/magM49SAy-c.jpg&imgrefurl=https://vk.com/korjov_bakeries&docid=TwOaNCHkfIyJXM&tbnid=xejGqzZ8fDJIDM:&vet=10ahUKEwje4vblgsfUAhXNbFAKHaaIC4I4rAIQMwhHKEUwRQ..i&w=200&h=300&bih=638&biw=1366&q=рекламные листовки пекарни&ved=0ahUKEwje4vblgsfUAhXNbFAKHaaIC4I4rAIQMwhHKEUwRQ&iact=mrc&uact=8 

7 лет назад
gorinyv
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 дня назад
7 лет назад
$40
7 дней
Как всегда все на высшем уровне
Спасибо за интересный проект, Юрий. Всё сделали за один день. Четкое задание, вежливое общение и полная моментальная оплата утвержденной работы. Рекомендую.
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