Разработка макета листовки

Добрый день! вообщем нужна продающая ( рекламная листовка).

1) на ней должен быть логотип,

Ждем Вас по адресу: ул. Вербовая, 9

2) Надпись "В продаже всегда"

- Свежий хлеб

- Выпечка

- Кофе

3) Часы работы с 09:00 до 22:00 (без выходных)

обязательно где то написать что "Мы Открылись"

понравилось по стилю http://www.vse-verno.ru/data/pictures/images/nr_b_250517.gif

4) Предъявителю листовки скидка 10% на весь ассортимент

я так понял это можно уместить на одной стороне.. а на второй стороне можно просто в таком стиле сделать что то https://www.google.ru/imgres?imgurl=https://pp.userapi.com/c633317/v633317667/a121/magM49SAy-c.jpg&imgrefurl=https://vk.com/korjov_bakeries&docid=TwOaNCHkfIyJXM&tbnid=xejGqzZ8fDJIDM:&vet=10ahUKEwje4vblgsfUAhXNbFAKHaaIC4I4rAIQMwhHKEUwRQ..i&w=200&h=300&bih=638&biw=1366&q=рекламные листовки пекарни&ved=0ahUKEwje4vblgsfUAhXNbFAKHaaIC4I4rAIQMwhHKEUwRQ&iact=mrc&uact=8