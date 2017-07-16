Подготовка буклета в pdf в виде книжки

Верстка полиграфииЗавершен10 заявок208 просмотров
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Добрый день.

У нас есть буклет в формате pdf и в формате .ai

Нам нужно его сделать так, чтобы его удобно было читать онлайн - что-то в виде книжки.

У нас сейчас он такой - https://drive.google.com/open?id=0ByZ411x8clxoUGhQei1tTld0TlE

Получается он размером на страницу А5, а в развороте на формат А4 как раз вмещаются 2 страницы.

Но его не удобно так читать, как минимум потому, что очень мелко.

Мы хотим его таким - http://assets.hansgrohe.com/assets/ru--ru/clever_hans_book.pdf

Чтобы каждая страница была отдельно.

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6 лет назад
d3v1LWTF
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
$80
2 дня
Отличный исполнитель. Проблем не возникло. Рекомендую!
Понравилось работать с Анатолием. Отличное тз и своевременная оплата.
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