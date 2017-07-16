Подготовка буклета в pdf в виде книжки

Есть готовый проект в PSD (Меню от Шеф-повара) Нужно сделать тоже самое, только Десерты. Внизу ссылка с архивом фото десертов, их 4 вида.+1PSD с фоном. Задача сделать всё красиво и гармонично. Фон с логотипом остаются! Креативность в творчестве приветствуется. Архив ...
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Добрый день.
У нас есть буклет в формате pdf и в формате .ai
Нам нужно его сделать так, чтобы его удобно было читать онлайн - что-то в виде книжки.
У нас сейчас он такой - https://drive.google.com/open?id=0ByZ411x8clxoUGhQei1tTld0TlE
Получается он размером на страницу А5, а в развороте на формат А4 как раз вмещаются 2 страницы.
Но его не удобно так читать, как минимум потому, что очень мелко.
Мы хотим его таким - http://assets.hansgrohe.com/assets/ru--ru/clever_hans_book.pdf
Чтобы каждая страница была отдельно.
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