Верстка текста

Нужно сделать такие же надписи как во вложенном файле. Тем же шрифтом что и у меня во вложении, с теми же размеры + подбираем еще 2 шрифта похожих и делаем те же надписи ими с теми же размерами.

Примерные пожелания по шрифту во вложении, нужно что-то вроде этого.

Должно выглядеть так: золотые металлические буквы на деревянном (темном) фоне с указанием вертикального и горизонтальных размеров надписи.

Каждая отдельная строка на своей странице или в отдельном файле, должна быть возможность удалить лишние слои оставить только контуры. В итоге мы эти буквы буде вырезать.

Ставим горизонтальные размеры могут немного отличаться из-за пропорций шрифта, можете не линиями а стрелками показать, но показать размеры нужно обязательно.

Сдать нужно утром до 10:00, 22.06

Цена вопроса 800 рублей, оплата 27.06. После 18:00