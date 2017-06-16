Верстка текста

Нужна верстка наклеек. Текст во вложении. Горизонтальный размер 420 мм х вертикальный пропорционално. Варианты наклейки [list][*]Черная с рамкой [*]Полоска бежевая надпись черным [*] открыт 24 часа / open 24 hours бежевым, остальное черным. [*]Все вырезано на бежевом ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать такие же надписи как во вложенном файле. Тем же шрифтом что и у меня во вложении, с теми же размеры + подбираем еще 2 шрифта похожих и делаем те же надписи ими с теми же размерами.
Примерные пожелания по шрифту во вложении, нужно что-то вроде этого.
Должно выглядеть так: золотые металлические буквы на деревянном (темном) фоне с указанием вертикального и горизонтальных размеров надписи.
Каждая отдельная строка на своей странице или в отдельном файле, должна быть возможность удалить лишние слои оставить только контуры. В итоге мы эти буквы буде вырезать.
Ставим горизонтальные размеры могут немного отличаться из-за пропорций шрифта, можете не линиями а стрелками показать, но показать размеры нужно обязательно.
Сдать нужно утром до 10:00, 22.06
Цена вопроса 800 рублей, оплата 27.06. После 18:00
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