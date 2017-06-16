Верстка текста

Верстка полиграфииЗакрыт2 заявки171 просмотр
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Нужно сделать такие же надписи как во вложенном файле. Тем же шрифтом что и у меня во вложении, с теми же размеры + подбираем еще 2 шрифта похожих и делаем те же надписи ими с теми же размерами.

Примерные пожелания по шрифту во вложении, нужно что-то вроде этого.  

Должно выглядеть так: золотые металлические буквы на деревянном (темном) фоне с указанием вертикального и горизонтальных размеров надписи.

Каждая отдельная строка на своей странице или в отдельном файле, должна быть возможность удалить лишние слои оставить только контуры. В итоге мы эти буквы буде вырезать.

Ставим горизонтальные размеры могут немного отличаться из-за пропорций шрифта, можете не линиями а стрелками показать, но показать размеры нужно обязательно.

Сдать нужно утром до 10:00, 22.06

Цена вопроса 800 рублей, оплата 27.06. После 18:00

7 лет назад
techsvet
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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