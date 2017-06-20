Верстка учебного издания в 1 краску

Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок176 просмотров
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Задача

Сверстать книгу по существующему макету: верстка + внесение правки (одна или две доп. корректуры).  Рукопись в ворде, макет в индизайн (формат страницы примерно А4, 84*108/16). Есть порядка 20 иллюстраций.

Обязательные требования

Строго: знание правил типографики, размещения текста на полосе, представление о соподчиненности заголовков; знание корректорских знаков; опыт верстки книжных изданий.

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6 лет назад
Bant
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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