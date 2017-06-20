Верстка учебного издания в 1 краску

Добрый день. У нас есть буклет в формате pdf и в формате .ai Нам нужно его сделать так, чтобы его удобно было читать онлайн - что-то в виде книжки. У нас сейчас он такой - https://drive.google.com/open?id=0ByZ411x8clxoUGhQei1tTld0TlE Получается он размером на ...