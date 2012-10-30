Нужен дизайн сайта женской тематики. Приятный, лёгкий, привлекательный для женщин. Будет плюсом наличие в портфолио работ по данной тематике. Бюджет - 5000 руб.
Действие аккаунта приостановлено!
- $165Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт11 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества нужен переводчик с английского на русский. Переводить надо будет тексты музыкальной тематики, поэтому большим плюсом будет знание музыкальных терминов. Второе немаловажное условие - грамотный русский язык. От Вас - стоимость Ваших услуг по переводу ...Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен человек для наполнения женского форума. Темы: кулинарные рецепты, дети, красота и здоровье и т.п. Требования: Имитация живого общения, постинг с нескольких аккаунтов. Объём - 10 постов в день (300 в месяц). Посты от 50 символов, не копипаст, информативные, без ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $160
Нужен дизайн для сайта веб-студии. Будет плюсом наличие в портфолио работ по сходным тематикам Бюджет - 5000 руб.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$28
10 баллов
9 лет назад
Приятное сотрудничество. Своевременная оплата. Спасибо.
Ответный отзыв
Сотрудничеством очень доволен! Ответственный подход к работе, качественные тексты. Работать с Ольгой продолжаем и дальше!
$1
10 баллов
11 лет назад
Владислав - отличный заказчик. Работаю с ним над долгосрочным проектом, раз за разом очень интересный материал, оплата всегда в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный перевод. Рекомендую!