Нужен человек для наполнения женского форума. Темы: кулинарные рецепты, дети, красота и здоровье и т.п. Требования: Имитация живого общения, постинг с нескольких аккаунтов. Объём - 10 постов в день (300 в месяц). Посты от 50 символов, не копипаст, информативные, без ...