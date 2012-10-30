easytex

Владислав easytex

 
38 летРоссия/Тула
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переводчик с английского на русский. Музыка

    Для долгосрочного сотрудничества нужен переводчик с английского на русский. Переводить надо будет тексты музыкальной тематики, поэтому большим плюсом будет знание музыкальных терминов. Второе немаловажное условие - грамотный русский язык. От Вас - стоимость Ваших услуг по переводу ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наполнение форума женской тематики

    Нужен человек для наполнения женского форума. Темы: кулинарные рецепты, дети, красота и здоровье и т.п. Требования: Имитация живого общения, постинг с нескольких аккаунтов. Объём - 10 постов в день (300 в месяц). Посты от 50 символов, не копипаст, информативные, без ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
daskala-43
Ольга 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$28
10 баллов
9 лет назад
Наполнение форума женской тематики
Приятное сотрудничество. Своевременная оплата. Спасибо.
Сотрудничеством очень доволен! Ответственный подход к работе, качественные тексты. Работать с Ольгой продолжаем и дальше!
Ответный отзыв
evgeniy_igorevic
Евгений 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Переводчик с английского на русский. Музыка
Владислав - отличный заказчик. Работаю с ним над долгосрочным проектом, раз за разом очень интересный материал, оплата всегда в срок. Рекомендую
Отличный перевод. Рекомендую!
Ответный отзыв