Перевод (английский, немецкий, шведский, белорусский), редактирование
Тематика: техника (автомобилестроение), деловой английский, экономика и бизнес, сельское хозяйство и экология, IT, публицистика, история, художественный перевод (поэзия, повести, эссе).
Образование: МГЛУ (лингвист, преподаватель английского, немецкого, белорусского языка и литературы, преподаватель шведского языка)
Опыт работы: 9 лет.
Портфолио будет пополняться по мере появления у меня свободного времени.
Точность в выполнении художественных переводов и эстетичность технических.
e-mail: [email protected]
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Портфолио
- Zoology sample249 просмотров
- Фрагмент перевода диска на английский язык184 просмотра
- Список переведенных книг203 просмотра
- T.Capote through the Spectrum of psychoanalysis260 просмотров
- English Grammar for Belarusian Students217 просмотров
Отзывы заказчиков
$362
10 баллов
11 лет назад
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