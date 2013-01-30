Marylia_V

Мария Marylia_V

 
37 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Перевод (английский, немецкий, шведский, белорусский), редактирование

Тематика: техника (автомобилестроение), деловой английский, экономика и бизнес, сельское хозяйство и экология, IT, публицистика, история, художественный перевод (поэзия, повести, эссе).

Образование: МГЛУ (лингвист, преподаватель английского, немецкого, белорусского языка и литературы, преподаватель шведского языка)

Опыт работы: 9 лет.

Портфолио будет пополняться по мере появления у меня свободного времени.

Точность в выполнении художественных переводов и эстетичность технических.

e-mail: [email protected]

Портфолио
Отзывы заказчиков
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Михаил 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$362
10 баллов
11 лет назад
Перевод футурологического сайта на русский
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