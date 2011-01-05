lesnyakvlad

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Отзывы фрилансеров
$450
0 баллов
14 лет назад
1СJoomla
Не считаю, что задержка с моей стороны повлияла на сроки запуска проекта. Со стороны заказчика абсолютно не готова база товаров.
Ответный отзыв
Работаю с Глебом по хорошему - 6 недель вместо обещаных 2-х. На пятой неделе Глеб исчез на Четверо суток. не отвечал на звонки письма и сообщения. После появления объяснил что не звонил потому что: "Занят был, не до того". И это при том что у нас горит проект. Просит денег по божески - но в итоге, думаю мы попали на значительно большую сумму так как давно уже должны были начать работать. В обещанные сроки не вписывался не однократно. Хотя на начальном этапе давал много советов , и вообще был радушный гражданин. Сейчас пропал снова пока что на сутки, хотя обещал вчера поправить. кое какие функции на сайте... Честно говоря нервов извел за последнее время - массу. Потому что не знаешь пропал человек, или не пропал, и могу сказать что мне это надоело. Боюсь что с Глебом мы никогда не закончим наш проект. Ищу другого подрядчика