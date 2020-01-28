Хочу дать в долг, как это правильно оформить

Есть близкий знакомый, хочу дать ему в долг, как мне себя обезопасить в плане возврата денег, даже если мы с ним поругаемся в будущем, долг года на 3, одной простой расписки думаю недостаточно, может надо как-то нотариально заверять это, либо что-то конкретно прописывать в расписке в плане неустойки или ещё чего.