Бухгалтерская консультация ФОП 2 группы

Здравствуйте. Неизвестный мужчина похитил денежные средства мошенническим способом используя социальную сеть Вконтакте. Нужна консультация по этому вопросу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна консультация
- Похожие заказы
- Юридические услугинет заявокЗакрыт4 года назад
Составить договор на оказание фриланс услуг от нашего интернет магазина фриланс услуг. Чтобы человек видел его перед оплатой и мог поставить галочку Я принимаю правила/Я прочитал,согласен с условиями договора. Услуги предоставляются от физ.лица РФ. Клиентами могут быть как ...Юридические услуги12 заявокЗакрыт4 года назад
ФЛ (агент) оказывает услугу, проводит обмен акций ПАО "МРСК Ур" на акции ПАО "ФСК ЕЭС" физическому лицу (владельцу акций ПАО "МРСК Ур") за вознаграждение. В договоре должно быть указано, в качестве обязанности акционера выдать нотариальную ...Юридические услуги3 заявкиЗакрыт4 года назад
Арендовала офисное помещение, договор аренды не заключали. Оплатила за месяц, но через несколько дней сказала, что не буду арендовать этот месяц и попросила вернуть оплату. Т.е. я оплатила, но не арендовала. Арендодатель в переписках кормит ...Юридические услуги20 заявокЗакрыт4 года назад
Уважаемые коллеги, По ссылке 16 вопросов на тему защиты персональных данных, на которые нужно дать развернутые обстоятельные ответы: https://drive.google.com/file/d/1cfV6oxOSyDVXo0nBOBFyv1YKCXjtGvNy/view?usp=sharing Ответы на эти часто задаваемые вопросы будут размещены на сайте. Уникальность текста высокая. По каждому вопросу не ...Юридические услуги3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен настойчивый человек, способный разобраться в вопросе. В интернете кем то размещен ложный отзыв о нас. Что не соответствует действительности, потому что из года в год у нас работает один и тот же состав сотрудников. https://retwork.com/reviews/detail/?id=600124 Отзыв ...Юридические услуги5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходим специалист, который расскажет, какие ОКВЭДы необходимо добавить в ИП. А также, про налоговые особенности, какими бы они не были (необходима ли лицензия, какие ограничения могут быть и тд). Я социолог-аналитик. Я выполняю работы по: -анализу рынка, -анализ ...Юридические услуги8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно на основании решении Синода подготовить Архиерейское распоряжение. вот сайт патриархии http://www.patriarchia.ru/db/text/5553804.html от этого дня, журнал №164, и журнал №165 на основании вот этих документов(журналов)Юридические услуги1 заявкаЗакрыт4 года назад
Тематика: спам, связь, реклама, персональные данныеЮридические услуги5 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Необходимо для ФОП подготовить комплект документов: 1. Документы для найма ФОПом аниматоров: 1) Договор (ГПД) на выполнение работ, на предоставление услуг. 2) Акт на выполнение работ по договору 3) Для не совершеннолетних аниматоров, разрешение от родителей. 2. Документы для продажи ...Юридические услуги9 заявокЗакрыт4 года назад