Составить договор на оказание фриланс услуг от нашего интернет магазина фриланс услуг.

Чтобы человек видел его перед оплатой и мог поставить галочку Я принимаю правила/Я прочитал,согласен с условиями договора.

Услуги предоставляются от физ.лица РФ.

Клиентами могут быть как граждане России так и граждане других стран.

В основном занимаемся администрированием/сопровождением сайтов,рекламных компании,но может быть и единичный заказ сайта или создание рекламы.

Интересует минимальная цена и красивый,правильный договор.