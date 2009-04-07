hmel2

Андрей Хмелевский hmel2

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Админская часть

    Кто за сколько сделает админскую часть для сайта с использованием CodeIgniter ORM ExtJs Функции админской части должны быть примерно такие же как и у BackEndPro Тоисть задача сводится к ...

    CodeIgniter
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Application/x-shockwave-flash

    Нужен небольшой совет как реализовать логику отображения плеера (application/x-shockwave-flash) в хтмл страничке с помощью javascript Стучите в аську договоримся 295987666

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад