Кто за сколько сделает админскую часть для сайта с использованием CodeIgniter ORM ExtJs Функции админской части должны быть примерно такие же как и у BackEndPro Тоисть задача сводится к ...
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
16 лет назад
Кто за сколько сделает админскую часть для сайта с использованием CodeIgniter ORM ExtJs Функции админской части должны быть примерно такие же как и у BackEndPro Тоисть задача сводится к ...
Нужен небольшой совет как реализовать логику отображения плеера (application/x-shockwave-flash) в хтмл страничке с помощью javascript Стучите в аську договоримся 295987666