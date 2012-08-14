Требуется копирайтер для написания определенного кол-ва оптимизированных под поисковые системы статей на сайт электроинструментов. В общей сложности планируется около 20 текстов. Статьи: 2000 знаков каждая. Работа и оплата планируется в несколько стадий. Бюджет: не больше ...
Длительное ежедневное наполнение блога
Требуется создавать посты на заданные ключевые слова и фразы.
Ключевые слова или фразы буду давать ежедневно в рабочие дни по 1-3 группы. (одна группа-один пост. Ключевые слова или фразы в группе будут разделяться запятыми)
Требуется грамотное русскоязычное изложение материала. (небольшие ошибки - не критично, главное, чтобы смотрелось грамотно)
Каждый пост должен содержать уникальный тематический материал на заданную тему в размере 1000-2000 символов без пробелов.(кол-во символов в каждом посте разное) Допускается 30% - 40% рерайта поста из других источников.
Материал на заданную тему вы свободно ищите сами.
Материал обязан быть правдоподобным и излагаться в положительном ключе.
Запрещается брать материал для рерайта, если таковой требуется, из СМИ и других источников которые носят отрицательную "окраску".
Пост должен содержать упоминания и включения ключевых слов и фраз из группы.
Ключевые слова или фразы можно склонять, употреблять в разных временах. Исключено менять местами слова в фразе, если таковая дана.
После написания поста требуется создавать заголовок поста, содержащий ПЕРВУЮ фразу или ключевое слово из группы.
Каждая ключевая фраза или слово должны быть упомянуты в тексте поста от 2% до 5% раз.
Расстояние между ключевыми словами или фразами должно быть более 100 символов.
Каждый пост должен иметь уникальность не менее 95%. Проверка будет производиться при помощи программ антиплагиата.
Оплата серии постов в конце каждой недели.
Проект рассчитан на 3-4 месяца.
При предложении своих услуг четко указывайте, пожалуйста, стоимость ОДНОГО ПОСТА, а не за 1000 символов.
Выбранный исполнитель
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