Длительное ежедневное наполнение блога

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок232 просмотра

Требуется создавать посты на заданные ключевые слова и фразы.

Ключевые слова или фразы буду давать ежедневно в рабочие дни по 1-3 группы. (одна группа-один пост. Ключевые слова или фразы в группе будут разделяться запятыми)

Требуется грамотное русскоязычное изложение материала. (небольшие ошибки - не критично, главное, чтобы смотрелось грамотно)

Каждый пост должен содержать уникальный тематический материал на заданную тему в размере 1000-2000 символов без пробелов.(кол-во символов в каждом посте разное) Допускается 30% - 40% рерайта поста из других источников.

Материал на заданную тему вы свободно ищите сами.

Материал обязан быть правдоподобным и излагаться в положительном ключе.

Запрещается брать материал для рерайта, если таковой требуется, из СМИ и других источников которые носят отрицательную "окраску".

Пост должен содержать упоминания и включения ключевых слов и фраз из группы.

Ключевые слова или фразы можно склонять, употреблять в разных временах. Исключено менять местами слова в фразе, если таковая дана.

После написания поста требуется создавать заголовок поста, содержащий ПЕРВУЮ фразу или ключевое слово из группы.

Каждая ключевая фраза или слово должны быть упомянуты в тексте поста от 2% до 5% раз.

Расстояние между ключевыми словами или фразами должно быть более 100 символов.

Каждый пост должен иметь уникальность не менее 95%. Проверка будет производиться при помощи программ антиплагиата.

Оплата серии постов в конце каждой недели.

Проект рассчитан на 3-4 месяца.

При предложении своих услуг четко указывайте, пожалуйста, стоимость ОДНОГО ПОСТА, а не за 1000 символов.

Написание постов
13 лет назад
fullorder
Михаил 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

giona
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Молодец! Над заданиями работала четко и правильно. Быстро разобралась и освоила незнакомую для себя тему. Все делала в срок. Обязательно будем работать еще.
Спасибо Михаилу за интересную работу! Добросовестный заказчик, четкое задание и оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

giona
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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