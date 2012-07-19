Наполнение новостной ленты сайта парфюмерии

Временный проект. На три недели нужен человек, который будет писать новости на сайт парфюмерии. Новости представляют собой переводы англоязычных заметок.

Я кидаю Вам ссылку на новость на англ языке, вы делаете перевод и описание аромата, с употреблением заданных фраз, которые я дам.

Сама новость — 500/600 символов (без пробелов). Оплата по доллару за новость.

Пример:

новость на англ — http://www.osmoz.com/Find-a-fragrance/Haute-Couture-Brands/Donna-Karan/IRIS

новость на русском — http://www.spellsmell.ru/news/10277/

Каждый день (кроме воскресенья) будет задание в среднем на 5 новостей (иногда больше, иногда меньше).

Нужен человек с филологическим образованием и хорошим знанием английского языка.