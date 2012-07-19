Требуется копирайтер для написания определенного кол-ва оптимизированных под поисковые системы статей на сайт электроинструментов. В общей сложности планируется около 20 текстов. Статьи: 2000 знаков каждая. Работа и оплата планируется в несколько стадий. Бюджет: не больше ...
Наполнение новостной ленты сайта парфюмерии
Временный проект. На три недели нужен человек, который будет писать новости на сайт парфюмерии. Новости представляют собой переводы англоязычных заметок.
Я кидаю Вам ссылку на новость на англ языке, вы делаете перевод и описание аромата, с употреблением заданных фраз, которые я дам.
Сама новость — 500/600 символов (без пробелов). Оплата по доллару за новость.
Пример:
новость на англ — http://www.osmoz.com/Find-a-fragrance/Haute-Couture-Brands/Donna-Karan/IRIS
новость на русском — http://www.spellsmell.ru/news/10277/
Каждый день (кроме воскресенья) будет задание в среднем на 5 новостей (иногда больше, иногда меньше).
Нужен человек с филологическим образованием и хорошим знанием английского языка.
Выбранный исполнитель
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