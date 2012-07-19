Наполнение новостной ленты сайта парфюмерии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок217 просмотров

Временный проект. На три недели нужен человек, который будет писать новости на сайт парфюмерии. Новости представляют собой переводы англоязычных заметок.

Я кидаю Вам ссылку на новость на англ языке, вы делаете перевод и описание аромата, с употреблением заданных фраз, которые я дам.

Сама новость — 500/600 символов (без пробелов). Оплата по доллару за новость.

Пример:

новость на англ — http://www.osmoz.com/Find-a-fragrance/Haute-Couture-Brands/Donna-Karan/IRIS

новость на русском — http://www.spellsmell.ru/news/10277/

Каждый день (кроме воскресенья) будет задание в среднем на 5 новостей (иногда больше, иногда меньше).

Нужен человек с филологическим образованием и хорошим знанием английского языка.

13 лет назад
pavlov11188
Юрий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Leonine
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Хороший исполнитель. Рекомендую.
Очень приятный в общении заказчик. Четко ставит задания, объясняет подробности. Постоянно находится на связи. Оплата - сразу и без проблем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Leonine
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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