Требуется копирайтер для написания определенного кол-ва оптимизированных под поисковые системы статей на сайт электроинструментов. В общей сложности планируется около 20 текстов. Статьи: 2000 знаков каждая. Работа и оплата планируется в несколько стадий. Бюджет: не больше ...
Новость и статьи для сайта.
Для сайта http://usbgifts.com.ua/, нужно написать 2-3 новости и около 10 обзорный статей. Тексты должны содержать ключевые слова. Интересуют сроки выполнения и цены.
Заявки фрилансеров
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