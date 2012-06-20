Нужны рерайтеры и/или переводчики статей на фототематику. Статьи будут разные, как обзорного, так и технического плана. Примеры статей: http://blog.photosale.in.ua Проект на постоянной основе!! Периодичность написания - от 2 статей ...
Копирайт. Высокий уровень.
Коллеги, нужен копирайтер для постоянного сотрудничества. Темы – разные, есть несколько сайтов. Работа каждый день (от 5 тысяч знаков, по желанию).
1,2 – 1,5 дол/1000 знаков (предлагать свои условия – смысла нет).
Объёмы внушительные. Условия оплаты – любые (ВМ/ЯД).
Ежемесячный заработок — от 150 $.
Внимание! Если пишете с ошибками – прошу не отвечать (очень придирчив!).
Заявки фрилансеров
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