нам необходимо дописать техническое задание на разаработку сайта, которое уже написано на 60 % к сожалению менеджер который его писал переключен на другой проект, но в конце вашей работы именно он будет заниматься ревь1ю.

Для работы подойдет тестировщик с опытом , аналитик или проектный менеджер.

Ждем ваших предложений с обязательным указанием цены.