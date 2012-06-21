Требуются около 30 статей для магазина Медтехники

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Закрыт24 заявки241 просмотр

Для интернет магазина медтехники требуется написание около 30 статей для начала...

Все статьи медицинской направленности, например:

тонометры

глюкометры

ирригаторы

ингаляторы

и т.д.

Связь:

[email protected]

skype: kaargan

icq: 875-325

Написание статей
13 лет назад
mazaalay
Евгений 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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