Нужен человек с опытом написания продающих текстов для главных страниц сайтов такого формата: gipnoz-x.ru zamuj.org Нужен очень крутой текст, который будет продавать максимально! Огромное просьба показывать портфолио. ...
Требуются около 30 статей для магазина Медтехники
Для интернет магазина медтехники требуется написание около 30 статей для начала...
Все статьи медицинской направленности, например:
тонометры
глюкометры
ирригаторы
ингаляторы
и т.д.
Связь:
skype: kaargan
icq: 875-325
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