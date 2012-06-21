Нужно написать 3 статьи про альбомы для монет. Описать какие бывают альбомы, где можно их купить, зачем вообще покупать альбомы для монет. Одна статья — 2000 знаков. Уникальностью 95–100%.

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