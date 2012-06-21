Статьи про альбомы для монет

$50
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Закрыт3 заявки167 просмотров

Нужно написать 3 статьи про альбомы для монет. Описать какие бывают альбомы, где можно их купить, зачем вообще покупать альбомы для монет. Одна статья — 2000 знаков. Уникальностью 95–100%.

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Бюджет — 50 руб.\ 1 статья.

13 лет назад
irbis90
Роман 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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