Сайт спецтехники

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Закрыт2 заявки217 просмотров

Интересует фриласнер для сайта спецтехники (aucm.su), на долгосрочную работу.

Задача: написание ~8 - 10 статей в месяц для сайта на заданные темы, копирайт этих статей в ссылочные, ежедневный постинг на форуме по различным категориям спецтехники.

Параметры статей:

уникальность: 95%, 5% ключивики.

объем: от 3000 до 5000 знаков.

оплата статей: 2,5$ за 1000 знаков (оплата за остальные услуги договорная)

Если работа заинтересует Вас, напишите мне на почту: [email protected]

С Уважением,

Анатолий Кузнецов.

Написание статей
13 лет назад
Kuznecov3346
Анатолий 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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