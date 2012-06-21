Рерайт 4000 знаков

Нужно выполнить глубокий рерайт текста объемом 4000 знаков без пробелов.

Исходник предоставлю. Цена - 120 рублей за текст.

Выполнить нужно сегодня, без отзывов и портфолио заявки не буду рассматривать.

Пишите, кто может начать сейчас.