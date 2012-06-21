Рерайт 4000 знаков

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Завершен4 заявки137 просмотров

Нужно выполнить глубокий рерайт текста объемом 4000 знаков без пробелов.

Исходник предоставлю. Цена - 120 рублей за текст.

Выполнить нужно сегодня, без отзывов и портфолио заявки не буду рассматривать.

Пишите, кто может начать сейчас.

13 лет назад
Yulia_Volkova
Юлия 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
29 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Antrey
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно. Рекомендую!
Прекрасный заказчик. Четко понимает, что и как ей нужно. Проверка и оплата происходят оперативно и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

Antrey
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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