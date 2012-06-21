Требуется рерайтер на создание и постинг постов на сайт. Специализация: файлы dll Сайт:2dll.org Объем поста: 400-500 зн. Предоставляется тема поста к примеру «Файл d3dx9 43.dll» находите в гугле описание ...
10 статей об инженерных изысканиях
Темы:
Гидрогеологические изыскания
Инженерно геофизические изыскания
Лабораторные исследования грунтов
Требования:
1. Статьи уникальные (это понятно)
2. Их будут читать люди, поэтому легко читаемые
3. К 1 статье 1 картинка, любая по теме
4. Объем 1500-2500 знаков
5. Уточнение тематики, набор ключевых в личку.
Впоследствии планируется по этим и похожим тематикам заказ по 5-10 статей в месяц.
Заявки фрилансеров
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