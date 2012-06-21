Написание/рерайт статей и размещение на сайт

Требуется рерайтер на создание и постинг постов на сайт.

Специализация: файлы dll

Сайт:2dll.org

Объем поста: 400-500 зн.

Предоставляется тема поста к примеру «Файл d3dx9 43.dll» находите в гугле описание файла и рерайтите и постите на сайт, с загрузкой файла на сайт.

Стоимость: хочу от Вас знать стоимость за 1 один готовый пост

Объем работы: 60-120-180 постов/месяц(в зависимости от Ваших возможностей).

Что требуется от Вас:

1. Умение грамотно и интересно переписать материал.

2. Грамотно его оформить (элементарно – прогнать через типограф).

3. Перепроверить (уникальность, читабельность и.т.д.).

4.Умение работать с WordPress и FTP клиентами.

5.Наличие ICQ и доступность в онлайне минимум 1-2часа в день.