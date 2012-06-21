Написание/рерайт статей и размещение на сайт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок216 просмотров

Требуется рерайтер на создание и постинг постов на сайт.

Специализация: файлы dll

Сайт:2dll.org

Объем поста: 400-500 зн.

Предоставляется тема поста к примеру «Файл d3dx9 43.dll» находите в гугле описание файла и рерайтите и постите на сайт, с загрузкой файла на сайт.

Стоимость: хочу от Вас знать стоимость за 1 один готовый пост

Объем работы: 60-120-180 постов/месяц(в зависимости от Ваших возможностей).

Что требуется от Вас:

1. Умение грамотно и интересно переписать материал.

2. Грамотно его оформить (элементарно – прогнать через типограф).

3. Перепроверить (уникальность, читабельность и.т.д.).

4.Умение работать с WordPress и FTP клиентами.

5.Наличие ICQ и доступность в онлайне минимум 1-2часа в день.

WordPressНаписание статей
13 лет назад
winnert
Антон 
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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