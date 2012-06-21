Есть технический отчет с путешествия по Алтаю. Вот он http://vpechatleniy.net/otchet.html Нужно его переписать литературно, естественно сократить. Оставляйте заявки с вашей ценой. Буду смотреть отзывы и приму заявку. Оплата - перевод на ...
Написание/рерайт статей и размещение на сайт
Требуется рерайтер на создание и постинг постов на сайт.
Специализация: файлы dll
Сайт:2dll.org
Объем поста: 400-500 зн.
Предоставляется тема поста к примеру «Файл d3dx9 43.dll» находите в гугле описание файла и рерайтите и постите на сайт, с загрузкой файла на сайт.
Стоимость: хочу от Вас знать стоимость за 1 один готовый пост
Объем работы: 60-120-180 постов/месяц(в зависимости от Ваших возможностей).
Что требуется от Вас:
1. Умение грамотно и интересно переписать материал.
2. Грамотно его оформить (элементарно – прогнать через типограф).
3. Перепроверить (уникальность, читабельность и.т.д.).
4.Умение работать с WordPress и FTP клиентами.
5.Наличие ICQ и доступность в онлайне минимум 1-2часа в день.
Заявки фрилансеров
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