требуется дописать контент на сайт по продаже пластиковых окон, дверей и т.д. текст обязательно уникальный, можно рерайт... Объем порядка 10 тыс знаков пишите ваши цены за 1000 ...
Рерайт описаний сериалов
Необходим недорогой (работа не сложная, предпочтение низкой цене) ручной рерайт (без синонимайзеров) большого количества текста, примерно 0,5 млн знаков без пробелов. Искать ничего не нужно, источник в наличии.
Предпочтение низкой цене и объемам от 5тыс знаков в день
Оплата по запросу за любое количество знаков.
Дороже 1$-за 1000 знаков не предлагать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг42 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужно создание постов туристической тематики в блог. Текст на 300-400 знаков плюс 2-3 фотографии. Нужен хороший рерайт, никакого копипаста. Проверяю Адвего. Посты нужно ставить как запланированные, т.е. с отложенной публикацией ...Завершен13 лет назад
- $100
Темы: Гидрогеологические изыскания Инженерно геофизические изыскания Лабораторные исследования грунтов Требования: 1. Статьи уникальные (это понятно) 2. Их будут читать люди, поэтому легко читаемые 3. К 1 ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется рерайтер на создание и постинг постов на сайт. Специализация: файлы dll Сайт:2dll.org Объем поста: 400-500 зн. Предоставляется тема поста к примеру «Файл d3dx9 43.dll» находите в гугле описание ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть технический отчет с путешествия по Алтаю. Вот он http://vpechatleniy.net/otchet.html Нужно его переписать литературно, естественно сократить. Оставляйте заявки с вашей ценой. Буду смотреть отзывы и приму заявку. Оплата - перевод на ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно написать 3 статьи про альбомы для монет. Описать какие бывают альбомы, где можно их купить, зачем вообще покупать альбомы для монет. Одна статья — 2000 знаков. Уникальностью 95–100%. Вставить ключи: альбом для монет ...Закрыт13 лет назад
Интересует фриласнер для сайта спецтехники (aucm.su), на долгосрочную работу. Задача: написание ~8 - 10 статей в месяц для сайта на заданные темы, копирайт этих статей в ссылочные, ежедневный постинг на форуме по ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно выполнить глубокий рерайт текста объемом 4000 знаков без пробелов. Исходник предоставлю. Цена - 120 рублей за текст. Выполнить нужно сегодня, без отзывов и портфолио заявки не буду рассматривать. Пишите, кто ...Завершен13 лет назад
Для интернет магазина медтехники требуется написание около 30 статей для начала... Все статьи медицинской направленности, например: тонометры глюкометры ирригаторы ингаляторы и т.д. ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен человек с опытом написания продающих текстов для главных страниц сайтов такого формата: gipnoz-x.ru zamuj.org Нужен очень крутой текст, который будет продавать максимально! Огромное просьба показывать портфолио. ...Завершен13 лет назад