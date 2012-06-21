Рерайт описаний сериалов

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Закрыт41 заявка343 просмотра

Необходим недорогой (работа не сложная, предпочтение низкой цене) ручной рерайт (без синонимайзеров) большого количества текста, примерно 0,5 млн знаков без пробелов. Искать ничего не нужно, источник в наличии.

Предпочтение низкой цене и объемам от 5тыс знаков в день

Оплата по запросу за любое количество знаков.

Дороже 1$-за 1000 знаков не предлагать.

13 лет назад
onliner84
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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