13 информационных статей о медсправках

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Закрыт3 заявки105 просмотров

необходимо написать статьи о 13 видах справок, объемом 3000 збп каждая. оплата - 11 грн для украины или 45руб. для россии за кило збп.

13 лет назад
bergun
42 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Antrey
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

Antrey
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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