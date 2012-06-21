15 SEO текстов-статей

Нужно 15 SEO статей.

На каждую статью дам ключевые фразы.

Каждый ключевик должен упоминаться в статье от 5-7%% раз.

Тема статьи должна соответствовать ключевику.

Объем каждой статьи примерно 1500 знаков без пробелов.

Материал ищите сами.

Можете использовать 100% рерайт.

Главное это уникальность не менее 95% по антиплагиатору, и грамотный читаемый текст - его будут читать люди на сайте.

срок 2-3 дня.

Оплата только после проверки!