15 SEO текстов-статей

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок236 просмотров

Нужно 15 SEO статей.

На каждую статью дам ключевые фразы.

Каждый ключевик должен упоминаться в статье от 5-7%% раз.

Тема статьи должна соответствовать ключевику.

Объем каждой статьи примерно 1500 знаков без пробелов.

Материал ищите сами.

Можете использовать 100% рерайт.

Главное это уникальность не менее 95% по антиплагиатору, и грамотный читаемый текст - его будут читать люди на сайте.

срок 2-3 дня.

Оплата только после проверки!

13 лет назад
fullorder
Михаил 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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