Практическая часть по бухучету

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Завершен2 заявки111 просмотров

Предмет, дисциплина: Бухгалтерский учет

Содержание: Практика

По заданию

Срок исполнения до 4 дней

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

dafin
Мария 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
4 дня
Мария в очередной раз выполнила работу в кратчайшие сроки и на высшем уровне. Большое спасибо! Мои рекомендации!
Елена, спасибо за проект! Сотрудничеством более чем довольна.

Заявки фрилансеров

dafin
Мария 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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