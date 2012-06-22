Копирайтинг для интернет-магазина

Здравствуйте.

Необходим копирайтер на постоянную работу. Есть несколько интернет магазинов, тематика - телефоны, планшетные ПК, часы, и прочая электроника.

Необходимо сделать тексты для товаров. Приблизительный объем 400-500 товаров на которые нужно описание 1000-1200 символов. А так же категории товаров примерно 2000-2500 символов.

Требования к тексту:

уникальность текста не менее 90%, читабельность для людей.

В ответах пишите пожалуйста стоимость и сроки выполнения работы.

Оплата производится по средствам ВебМани, в Украине на карту Приват банка, или наличными в Киеве.