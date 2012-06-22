Необходимо написать текст

Необходимо написать красивый, продающий текст для страницы акции, сайта мебельной тематики http://profimebel.com.ua/skidka

Объём текста не должен быть большим, и должен ограничиться несколькими абзацами.

Предпочтение будет отдано исполнителю, который не только сможет написать текст, но и красиво оформит, подобрав соответствующие, тематические изображения.