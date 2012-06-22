Доброго. Постоянно требуется глубокий рерайт статей с вашим поиском материала. Тематики различные. Объем статьи 1500–2000 знаков без учета пробелов. Я даю Вам тему + 1-2 ключевых слова, вы должны найти и выполнить ...
Тексты для магазина серебрянной посуды
Необходимо написать для каждого из товаров этого магазина http://stolowoe-serebro.ru/ небольшие описания (по 500 симв.), в магазине около 200 позиций, просьба указывать цену за 1 описание.
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