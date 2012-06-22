Тексты для магазина серебрянной посуды

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Закрыт25 заявок172 просмотра

Необходимо написать для каждого из товаров этого магазина http://stolowoe-serebro.ru/ небольшие описания (по 500 симв.), в магазине около 200 позиций, просьба указывать цену за 1 описание.

13 лет назад
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ZaXXXaR
Эдуард 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

ZaXXXaR
Эдуард 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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