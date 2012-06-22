Статьи для сайта

Для сайта, посвященного теме внедорожников, в частности автомобиля НИВА (тюнинг, обслуживание, модернизация, снаряжене и т.д.) требуются тематические статьи. Можно качественный рерайт доведенный до состояния уникальности. Каждая статья - отдельный тематический текст, посвященный определенной теме. например "Нужнали ручная лебедка" или "Электрическая лебедка. как выбрать и использовать" или "лифт нивы своими руками" и т.д. Время от времени можно добавлять не тематические статьи, а обзоры (например сравнительный анализ самых известных производителей тросов для лебедок), а также рерайт громких "автоновостей" данной отрасли.

Сотрудничество планируется не очень плотным, но долгосрочным. На данном этапе требуется 2-3 текста в месяц (оплата в wm или яндекс отдельно по факту за каждый текст).

Основное требование к текстам - уникальность. В некоторых случаях - адаптированность под ключевые слова заданной темы.