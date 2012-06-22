Доброго. Постоянно требуется глубокий рерайт статей с вашим поиском материала. Тематики различные. Объем статьи 1500–2000 знаков без учета пробелов. Я даю Вам тему + 1-2 ключевых слова, вы должны найти и выполнить ...
Написание статей для сайтов на регулярной основе
Требуется копирайтер для регулярной работы по написанию текстов для сайтов по различным тематикам
а)seo тексты
б)рерайтинг текстов, новостей
в) рекламные тексты
г)тексты по описанию товаров
д)другие тексты
Условия:
- общение по icq
- умение убедительно объяснять и обосновывать в тексте
- оперативность в работе, не мешающая профессиональному качеству выполненной работы
- наличие портфолио на данном сайте
- копирайтинг любых текстов до 100 руб за 1000 знаков без пробелов
- рерайтинг до 50-60 рублей за 1000 знаков без пробелов (возможно больше)
- выполнение определенных предварительных исследований ключевых слов перед написанием статей для seo
- возможный поиск картинок для статьи при необходимости (не часто)
- 100% уникальность текстов при проверке
- минимальный объем 7500 рублей и более в месяц
- безналичный расчет на фирму, ип (Россия) (оплата по wm, яд, киви и т.п. не осуществляется, только безнал и договор с ип)
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