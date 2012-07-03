Написание отзывов на продукты и заведения

Добрый день.

И опять мне нужны исполнители для общения на сайтах отзывов.

Задача — просто зарегистрировать эккаунт и пообщаться на сайте: оставить отзывы, откомментировать отзывы других людей.

Оплачиваться будет каждый отзыв и каждый комментарий. За комментарий — 0,1 у.е., за отзыв — 0,3 у.е.

Нет требований к объему сообщений и тематике. Главное — не флудить и не путаться в показаниях (т.е. если Вы написали, что у Вас два месяца назад родился первый ребенок, не стоит писать в следующем отзыве, что этот ребенок только что пришел из школы). Т.е. требуется нормальное, человеческое общение. Отзывы должны быть полезными!

Адреса сайтов я буду давать каждому индивидуально. Также я буду говорить, сколько отзывов и комментариев надо оставить на каждом из них

Форму отчета я также перешлю.