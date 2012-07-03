Написание отзывов на продукты и заведения

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Завершен15 заявок321 просмотр

Добрый день.

И опять мне нужны исполнители для общения на сайтах отзывов.

Задача — просто зарегистрировать эккаунт и пообщаться на сайте: оставить отзывы, откомментировать отзывы других людей.

Оплачиваться будет каждый отзыв и каждый комментарий. За комментарий — 0,1 у.е., за отзыв — 0,3 у.е.

Нет требований к объему сообщений и тематике. Главное — не флудить и не путаться в показаниях (т.е. если Вы написали, что у Вас два месяца назад родился первый ребенок, не стоит писать в следующем отзыве, что этот ребенок только что пришел из школы). Т.е. требуется нормальное, человеческое общение. Отзывы должны быть полезными!

Адреса сайтов я буду давать каждому индивидуально. Также я буду говорить, сколько отзывов и комментариев надо оставить на каждом из них

Форму отчета я также перешлю.

13 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранные исполнители

SOLNCE23
Людмила 
72 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Людмила замечательно справилась с работой! Все сделано четко, вовремя, грамотно! Надеюсь, что будем сотрудничать еще! Прошу прощения, что замоталась и не оставила отзыв ранее
giona
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Очень довольна сотрудничеством с Дарьей. Все выполнено грамотно и четко. Буду обращаться еще! Рекомендую Дарью как ответственного исполнителя и приятного в общении человека
Спасибо Илоне за сотрудничество! Четкое тз и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

SOLNCE23
Людмила 
72 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
giona
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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