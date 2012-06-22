Ведение каталога банкетных залов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок125 просмотров

Требуется копирайтер для наполнения интернет каталогов банкетных залов. Желателен опыт работы в сфере общественного питания, знание тонкостей организации банкетов, и других около банкетных услуг. Портфолио или пример статьи на данную тематику приветствуется.

13 лет назад
alexuc
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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