Ведение каталога банкетных залов

Здравствуйте. Необходим копирайтер на постоянную работу. Есть несколько интернет магазинов, тематика - телефоны, планшетные ПК, часы, и прочая электроника. Необходимо сделать тексты для товаров. Приблизительный объем 400-500 товаров на которые нужно описание ...