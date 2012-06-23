Доброго. Постоянно требуется глубокий рерайт статей с вашим поиском материала. Тематики различные. Объем статьи 1500–2000 знаков без учета пробелов. Я даю Вам тему + 1-2 ключевых слова, вы должны найти и выполнить ...
Серия из 10-20 статей для блога
Намечается серия статей на тему ПАММ-инвестирования.
Статьи должны быть написаны "живым" языком, а не академическим.
Первая статья на тему «Лучшие ПАММ счета».
Требования к статье:
- уникальность по advego plagiatus не ниже 90%;
- оптимизировать под ключевые слова нет необходимости;
- объем максимум 4000 знаков, максимум 5000 знаков.
Оплата 50 руб. за 1000 знаков без пробелов.
Дополнительные пояснения.
Ссылку на блог и прочие особенности статьи могу дать в приватном сообщении.
Если сработаемся, дам сразу следующую статью.
Заявки фрилансеров
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