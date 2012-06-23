Серия из 10-20 статей для блога

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок250 просмотров

Намечается серия статей на тему ПАММ-инвестирования.

Статьи должны быть написаны "живым" языком, а не академическим.

Первая статья на тему «Лучшие ПАММ счета».

Требования к статье:

- уникальность по advego plagiatus не ниже 90%;

- оптимизировать под ключевые слова нет необходимости;

- объем максимум 4000 знаков, максимум 5000 знаков.

Оплата 50 руб. за 1000 знаков без пробелов.

Дополнительные пояснения.

Ссылку на блог и прочие особенности статьи могу дать в приватном сообщении.

Если сработаемся, дам сразу следующую статью.

13 лет назад
gaver
63 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Постоянный рерайт текстов

    $100

    Доброго. Постоянно требуется глубокий рерайт статей с вашим поиском материала. Тематики различные. Объем статьи 1500–2000 знаков без учета пробелов. Я даю Вам тему + 1-2 ключевых слова, вы должны найти и выполнить ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты - грузоперевозки

    Необходимо наполнение уникальны контентом 2-х сайтов тематики Грузоперевозка. На сайтах уже имеются тексты (не совсем уникальные), необходимо либо переписать их либо написать с 0 придерживаясь четкой структурированности текста (читаемость текста). Использование в тексте заданных ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание отзывов на продукты и заведения

    Добрый день. И опять мне нужны исполнители для общения на сайтах отзывов. Задача — просто зарегистрировать эккаунт и пообщаться на сайте: оставить отзывы, откомментировать отзывы других людей. Оплачиваться будет каждый ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи - тематика заборы

    Нужны статьи на следующие темы: Заборы для дачи Цена заборов - что почем... Забор своими руками 3-3.5 тыс уник текста + 2-3 картинки... Указывайте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведение каталога банкетных залов

    $100

    Требуется копирайтер для наполнения интернет каталогов банкетных залов. Желателен опыт работы в сфере общественного питания, знание тонкостей организации банкетов, и других около банкетных услуг. Портфолио или пример статьи на данную тематику приветствуется.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3 уникальных SEO статьи

    $100

    Ключевые слова: - Электромонтаж - Электромонтажные работы - Замена электропроводки (в коттедже, квартире) - Установка розеток ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей для сайтов на регулярной основе

    $500

    Требуется копирайтер для регулярной работы по написанию текстов для сайтов по различным тематикам а)seo тексты б)рерайтинг текстов, новостей в) рекламные тексты г)тексты по описанию товаров д)другие тексты ...

    Написание статей
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи для сайта

    Для сайта, посвященного теме внедорожников, в частности автомобиля НИВА (тюнинг, обслуживание, модернизация, снаряжене и т.д.) требуются тематические статьи. Можно качественный рерайт доведенный до состояния уникальности. Каждая статья - отдельный тематический текст, посвященный определенной теме. например ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад