Рерайт статей, обновление сайтов

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Завершен12 заявок286 просмотров

Доброго времени суток! Нужен копирайтер, который будет обновлять сайты по тематикам софт и игры.

Обязательно нужны отчеты, показывающие уникальность добавленного текста.

Необходим опыт добавления новостей на сайты, под управлением движка Wordpress. Работа долгосрочная, в перспективе будет гораздо больше сайтов, которые также нужно будет обновлять постоянно. Жду ваших предложений. Оставляйте свои контакты: icq, skype и пишите свою цену за 1000 знаков.

WordPress
13 лет назад
web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Antrey
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
7 дней
Отличный исполнитель. Всем рекомендую!
Прекрасный заказчик. Четкие требования для работы. Оплата своевременно.

Заявки фрилансеров

Antrey
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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