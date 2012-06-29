Рерайт статей, обновление сайтов

Доброго времени суток! Нужен копирайтер, который будет обновлять сайты по тематикам софт и игры.

Обязательно нужны отчеты, показывающие уникальность добавленного текста.

Необходим опыт добавления новостей на сайты, под управлением движка Wordpress. Работа долгосрочная, в перспективе будет гораздо больше сайтов, которые также нужно будет обновлять постоянно. Жду ваших предложений. Оставляйте свои контакты: icq, skype и пишите свою цену за 1000 знаков.