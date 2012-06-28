Тексты на ключевые слова.

Добрый день ! Нужно на каждое ключевое слово , составить тексты. На каждое слово отводиться текст на 500 знаков (без пробелов ) и это слово должно 3 раза в тексте повторятся.Все тексты должны быть 100 уникальными ( не ворованными ). Тексты будут проверятся на 100% уникальность.

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