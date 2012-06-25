Нужны активные люди для перепоста со сторонних ресурсов мастер-классов по рукоделию, новостей, статей и т.п. Т.к. работа абсолютно не пыльная, то оплата - 10 центов за статью, мк и блок новостей из 10 шт. ...
Создание текстов для мобильного сайта
Требуется создание примерно 40 статей-уроков по использованию различных интернет-сервисов.
1) Создание текстов (примерно 1000 символов на урок)
2) Поиск и предоставление ссылки на пособие по аналогичной теме на youtube
- допускается рерайтинг существующих гайдов и факов интернет-сервисов
По факту успешного выполнения заказа готовы сотрудничать по аналогичным проектам.
Выбранный исполнитель
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