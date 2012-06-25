Качественный текст под определенные ключи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт27 заявок232 просмотра

Нужна статья под конкретные ключевые слова. Нужен именно креатив. Объем 4000 знаков. Срочно! До 20 уе.

13 лет назад
Volonteer
Василь 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется написать контент для сайта недвижимости

    $150

    Ведется разработка сайта недвижимости. Необходимо наполнить информацией: главную страницу сайта, информацию о сервисах, правилах портала. Примерное число страниц 10-15 шт. Подробная информация в Skype

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты на ключевые слова.

    Добрый день ! Нужно на каждое ключевое слово , составить тексты. На каждое слово отводиться текст на 500 знаков (без пробелов ) и это слово должно 3 раза в тексте повторятся.Все тексты должны быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Свадебный копирайт

    нужен авторский текст для раздела "о компании" свадебного производителя платьев (Россия), ~ 4000-5000зн., не меньше; можно частью включить общую интересную инф-ю о свадьбах

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо написание статей, качественно и быстро

    Необходимо написание 7-х уникальных статей-обзоров, каждая 1500 символов без пробелов, для сайта http://petryaevy.ru/ Написание на разовой основе. Специфика сайта — организация мероприятий, проведение праздников, фокусы. Интересует: - Стоимость работ - ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт статей, обновление сайтов

    Доброго времени суток! Нужен копирайтер, который будет обновлять сайты по тематикам софт и игры. Обязательно нужны отчеты, показывающие уникальность добавленного текста. Необходим опыт добавления новостей на сайты, под управлением движка Wordpress. ...

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Серия из 10-20 статей для блога

    Намечается серия статей на тему ПАММ-инвестирования. Статьи должны быть написаны "живым" языком, а не академическим. Первая статья на тему «Лучшие ПАММ счета». Требования к статье: ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты - грузоперевозки

    Необходимо наполнение уникальны контентом 2-х сайтов тематики Грузоперевозка. На сайтах уже имеются тексты (не совсем уникальные), необходимо либо переписать их либо написать с 0 придерживаясь четкой структурированности текста (читаемость текста). Использование в тексте заданных ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание отзывов на продукты и заведения

    Добрый день. И опять мне нужны исполнители для общения на сайтах отзывов. Задача — просто зарегистрировать эккаунт и пообщаться на сайте: оставить отзывы, откомментировать отзывы других людей. Оплачиваться будет каждый ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи - тематика заборы

    Нужны статьи на следующие темы: Заборы для дачи Цена заборов - что почем... Забор своими руками 3-3.5 тыс уник текста + 2-3 картинки... Указывайте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад