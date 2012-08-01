Требуется копирайт на тему изделия из искусственного камня (кориан). Несколько страниц. Оплата 1,5 wmz/1000 символов.
Перепост новостей и мастер-классов
Нужны активные люди для перепоста со сторонних ресурсов мастер-классов по рукоделию, новостей, статей и т.п.
Т.к. работа абсолютно не пыльная, то оплата - 10 центов за статью, мк и блок новостей из 10 шт.
Ограничение - 10 статей, мк или блоков новостей в день
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужна статья под конкретные ключевые слова. Нужен именно креатив. Объем 4000 знаков. Срочно! До 20 уе.Копирайтинг27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Ведется разработка сайта недвижимости. Необходимо наполнить информацией: главную страницу сайта, информацию о сервисах, правилах портала. Примерное число страниц 10-15 шт. Подробная информация в SkypeКопирайтинг24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
написание сео-статей для сайта (юристы). выбор по цене и срокамКопирайтинг15 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день ! Нужно на каждое ключевое слово , составить тексты. На каждое слово отводиться текст на 500 знаков (без пробелов ) и это слово должно 3 раза в тексте повторятся.Все тексты должны быть ...Завершен13 лет назад
нужен авторский текст для раздела "о компании" свадебного производителя платьев (Россия), ~ 4000-5000зн., не меньше; можно частью включить общую интересную инф-ю о свадьбахЗакрыт13 лет назад
Необходимо написание 7-х уникальных статей-обзоров, каждая 1500 символов без пробелов, для сайта http://petryaevy.ru/ Написание на разовой основе. Специфика сайта — организация мероприятий, проведение праздников, фокусы. Интересует: - Стоимость работ - ...Завершен13 лет назад
Доброго времени суток! Нужен копирайтер, который будет обновлять сайты по тематикам софт и игры. Обязательно нужны отчеты, показывающие уникальность добавленного текста. Необходим опыт добавления новостей на сайты, под управлением движка Wordpress. ...Завершен13 лет назад
Намечается серия статей на тему ПАММ-инвестирования. Статьи должны быть написаны "живым" языком, а не академическим. Первая статья на тему «Лучшие ПАММ счета». Требования к статье: ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо наполнение уникальны контентом 2-х сайтов тематики Грузоперевозка. На сайтах уже имеются тексты (не совсем уникальные), необходимо либо переписать их либо написать с 0 придерживаясь четкой структурированности текста (читаемость текста). Использование в тексте заданных ...Завершен13 лет назад