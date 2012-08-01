Перепост новостей и мастер-классов

Нужны активные люди для перепоста со сторонних ресурсов мастер-классов по рукоделию, новостей, статей и т.п.

Т.к. работа абсолютно не пыльная, то оплата - 10 центов за статью, мк и блок новостей из 10 шт.

Ограничение - 10 статей, мк или блоков новостей в день